Мир
 
Последние новости
Опубликованы данные по заразившимся коронавирусом на утро 10 июня
Мужчина купил подержанную машину и нашел внутри кокаин на сотни тысяч долларов
Пойманный ФСБ с бомбами российский школьник оказался психически больным
Верховный лама Тувы попал в больницу с коронавирусом и введен в кому
Менеджер Нурмагомедова рассказал о состоянии отца спортсмена
Люди оказались неспособны распознать истину
Панкратова-Черного возмутили наплевавшие на дружбу собутыльники Ефремова
54-летняя актриса попозировала в бикини и восхитила фанатов
В видео Дудя про Ефремова появились свежие комментарии об «уроде» и «убийце»
Москвичам дали совет по выбору кафе 
Новости партнеров

Чернокожий полицейский в США отказался преклонить колено перед протестующими

Перейти в «Мою Ленту»
nypost.com/2020/06/09/georgia

Чернокожий полицейский из города Хартвелл в штате Джорджия, США, отказался преклонить колено перед протестующими. Разговор между сотрудником правоохранительных органов и демонстрантами попал на видео, которое опубликовало The New York Post.

Протестующие попросили чернокожего офицера преклонить колено в знак солидарности с движением Black Lives Matter («Жизни черных важны»). Мужчина отказался, заявив, что и так испытывает уважение к протестам.

«Я должен был уехать на выходные со своей женой, но вместо этого пришел [работать] сюда. Я делаю это, чтобы убедиться, что вы в безопасности», — отметил полицейский. Он подчеркнул, что готов преклонять колено «только перед Богом».

Десятки городов США охвачены акциями протеста, сопровождающимися беспорядками. Они начались после смерти в Миннеаполисе чернокожего охранника Джорджа Флойда, который скончался после грубого ареста. Выступления против полицейского произвола проходят в Лос-Анджелесе, Сан-Франциско, Денвере, Нью-Йорке, Индианаполисе, Бостоне, Детройте и многих других городах.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
***

Обратная связь с отделом «Мир»:

Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала о международной политике или интересном событии в мире, напишите на этот адрес: mir@lenta-co.ru


Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Georgia state trooper tells protesters he only kneels for God in viral video
В США чернокожий генерал впервые возглавил ВВС страны
Американским полицейским запретили душить задержанных
Спикер палаты Конгресса преклонила колено в честь Флойда и не смогла подняться
Другие материалы рубрики
Мир00:07 8 июня

Перешли Иордан

Израиль готов силой забрать палестинские земли. Кто победит в новом столкновении на Ближнем Востоке?
08:32Сегодня

Ливия освободила пленных россиян

07:16Сегодня

В США пообещали арестовать зачинщиков беспорядков во время протестов

06:12Сегодня

Американцы потребовали от ООН осудить действия властей против чернокожих

Мир00:0127 мая
Farmers plant rice in paddy fields in Nampo, North Korea, on May 12, 2020. (Photo by Kyodo News via Getty Images)

В глубокой изоляции

Северная Корея утверждает, что победила коронавирус. Как самая закрытая страна борется с пандемией?
06:00Сегодня

Прокуратура Нидерландов вернулась к старой версии крушения лайнера в Донбассе

04:26Сегодня

Названы лучшие российские вузы по версии мирового рейтинга QS

03:52Сегодня

ВОЗ подтвердила смерть 400 тысяч человек от коронавируса во всем мире

Мир00:0125 мая

Один в пустыне не воин

В Ливии вновь вспыхнула война. Кого в ней поддержит Россия?
03:33Сегодня

США призвали Китай вести себя как великая держава

02:49Сегодня

Мэр Буэнос-Айреса попросил Россию о помощи в борьбе с коронавирусом

02:21Сегодня

Джорджа Флойда похоронили

Россия
Собянин отменил режим самоизоляции и пропуска
Куда можно будет ходить и какие ограничения остаются?
Настя Рожкова«Мне очень страшно, но еще больше я устала от боли»
Настю Рожкову спасет операция на позвоночнике. Нужна помощь
«Трупы лежали в несколько слоев»
Войны, катастрофы, репрессии, коронавирус: что и как меняло отношение россиян к смерти
«Родителям я не рассказываю, чтобы не переживали»
Почему россияне идут в волонтеры и помогают людям в эпоху коронавируса
Все материалы
Мир
В США пообещали арестовать зачинщиков беспорядков во время протестов
Американцы потребовали от ООН осудить действия властей против чернокожих
Прокуратура Нидерландов вернулась к старой версии крушения лайнера в Донбассе
Перешли Иордан
Израиль готов силой забрать палестинские земли. Кто победит в новом столкновении на Ближнем Востоке?
Названы лучшие российские вузы по версии мирового рейтинга QS
Все материалы
Бывший СССР
Зеленский сравнил войну в Донбассе с лабиринтом
Дело семейное
Как отношения с детьми расшатывают и укрепляют политические режимы в Средней Азии
Оскорбивший соперника и его жену Лукашенко пожаловался на оскорбления
Лукашенко отправил правительство в отставку
Что заставило президента Белоруссии устроить зачистку кабинета министров перед выборами
Генпрокурор Украины пожаловалась на низкую зарплату
Кто на старенького?
В Белоруссии арестован главный конкурент Лукашенко на выборах. Кто еще готов бросить ему вызов?
Зеленский ответил на обвинения в сравнении Украины с проституткой
Все материалы
Экономика
Определено будущее цен на нефть
Климатическое оружие
Европа нацелилась на мировое господство. Ей помогут экология и коронавирус
Путин похвалил Сбербанк за первое место в мире по акционерной стоимости
Мечты срываются
«Газпром» теряет 1,5 триллиона рублей и рискует сорвать поставки газа в Китай на миллиарды долларов
В Китае решили главную проблему Tesla
Все в онлайн
Как пандемия повлияла на российских продуктовых ретейлеров
Непрерывный экономический рост США завершился
Все материалы
Силовые структуры
Открывший стрельбу по прохожим в Москве умер
Стали известны подробности о личности стрелка по прохожим в Москве
Век воли не видать
От каторги до ГУЛАГа: жизнь обитателей российских тюрем и лагерей на архивных фотографиях
В Красноярске провели спецоперацию по задержанию троих напавших на инкассаторов
Приговоренные диагнозом
История карательной психиатрии. Спецпроект «Ленты.ру»
Стрелявшего из окна дома по прохожим жителя Москвы ранили при задержании
«В полиции США немало тех, кто хочет убивать»
Бывший американский полицейский — о беспредельщиках в погонах и о причинах беспорядков в США
Все материалы
Наука и техника
Илон Маск назвал главную цель SpaceX
«Он едва успел покинуть самолет»
 
Обнаружена причина проникновения коронавируса в мозг
Первый батут
Как Илон Маск лишил Россию монополии в космосе: история SpaceX
Российский генерал прокомментировал гипотетический удар США по Сибири
«Слухи подпитывали страхи»
Почему Сталин скрывал от народа правду о Великой Отечественной войне
Раскрыты самые популярные смартфоны в России
Все материалы
Спорт
Опубликованы фото роскошной виллы Роналду
«Мы не животные, мы люди!»
Звезды спорта в ярости из-за смерти чернокожего в США. Они борются с вандалами и требуют перемен
Деонтей Уайлдер оправдал беспорядки в США
Майк Тайсон и Крис Джерико«Боги войны разбудили меня»
Майк Тайсон напомнил о себе безумными выходками. Зачем он решил снова удивить фанатов?
Футболист обыграл двоих и забил дальним ударом в девятку
«Он уходил, обещал — и вернулся»
Спорт и ставки в июне 2020-го: когда начнут играть РПЛ, АПЛ, Ла Лига и Серия А
Российский футбол собрались вернуть на бесплатное телевидение
Все материалы
Культура
Версию жены Ефремова о влиянии снотворного на актера во время аварии оценили
«Если посадят, буду носить передачки»
Как страна, друзья и семья отреагировали на смертельное ДТП с Михаилом Ефремовым
Жена Ефремова рассказала о страшных собутыльниках актера «из каких-то органов»
Актер Ефремов попал в пьяное ДТП в центре Москвы
На Садовом кольце столкнулись внедорожник актера и грузовой фургон
Опубликовано видео с напившимся перед смертельным ДТП Ефремовым
Ефремов пожаловался на проблемы с сердцем
«Ресурсы ограничены, а износ неизбежен»
Что заставляет тело стареть и как отодвинуть смерть?
Все материалы
Интернет и СМИ
Полиция не стала проверять Ивлееву из-за видео о вождении после бокала алкоголя
Крик души
Катастрофы, протесты и попытки человечества познать себя на снимках лучших фотографов мира
Okko покажет концерты классической и джазовой музыки к юбилею Дениса Мацуева
«Лупят только жертву»
Как шоу «Давай поженимся» превратилось в сеансы травли и почему всех это только веселит
Собчак послала Ефремову «лучи поддержки» и упрекнула общество в лицемерии
Сыграли в ящик
 
Популярного блогера лишили водительских прав за нарушения на дороге
Все материалы
Ценности
Популярные модели массово снялись в откровенных образах для Vogue в изоляции
«Тысячи баксов на запястье, когда твой отец управляет страной»
Как развлекались жена и дети африканского диктатора, пока его народ голодал
Gucci выпустил «бабушкины» тапки с мехом за десятки тысяч рублей
«Если заболею и умру, то хоть красивым»
Как работают подпольные салоны красоты во время пандемии и на что идут мастера ради выживания
Описаны изменения индустрии моды в эпоху постпандемии
«Мы же так старались»
Самую молодую миллиардершу в мире лишили титула. Как ей удалось убедить весь мир в своем богатстве?
Невеста раскрыла способ быстрого похудения к свадьбе
Все материалы
Путешествия
В Крыму откроют все санатории и отели
«Представьте, какой эффект на пассажиров окажут девушки»
Мини-юбки, молодость и сексуальность. Как менялись требования к стюардессам в разные времена
Россиянам пообещали «неотвратимо приближающийся» отдых за границей
Россия начала открывать границы для выезда россиян за рубеж
Кому можно выезжать и въезжать в страну?
Россияне приготовились путешествовать по стране без страха перед коронавирусом
«Утром я проснулся без копейки»
Как россиянин рискнул покорить Турцию на велосипеде, выпил чаю с военными и провел ночь в мечети
Названы доступные для россиян направления для отдыха
Все материалы
Из жизни
Мужчина купил восемь одинаковых лотерейных билетов и сорвал джекпот
«Здесь думают, что русские суеверные»
История россиянки, которая переехала в Германию и стала спасать жизни
Загадочное существо с пугающе огромными глазами оказалось лососевым королем
«Вы будете править миром»
Как поддельный Гитлер вымогал у бедняков деньги на невидимые космолеты и захват Галактики
Мужчина сбросил 37 килограммов и раскрыл свой секрет похудения
«Я чувствовал, что реальность вокруг меня меняется»
Как ученый исследовал обманщиков и понял, что сам попал в центр заговора, и все вокруг — ложь
Занятия спортом излечили женщину от смертельной болезни
Все материалы
Subaru XV получил двигатель от Forester
Старинные автомобили, которые можно купить в России прямо сейчас
Девять способов прикоснуться к истории на любой вкус и кошелёк
Из конструктора Lego сделали работающий вариатор
Беспилотники Яндекс: что нового?
Сотрудничество с Hyundai и новое поколение яндексовского автопилота
Модный дом Berluti выпустил собственный автомобиль
Хотроды за двести: американцы на льду Байкала
Самые интересные автомобили фестиваля скорости «Байкальская миля 2020»
В России начали продавать новый Skoda Rapid в спецверсии Hockey Edition
Все материалы
Дом
Бывшая возлюбленная Аршавина показала новый дом
Дышите ровно
Какими россияне видят врачей, спасающих страну от коронавируса
Седокова раскрыла секрет погашения ипотеки
Россиянка отсудила квартиру после 20 лет пребывания в психбольнице
Продавцам жилья в Москве предрекли разочарование в посткарантинной реальности
Уж лучше вы к нам
Дома в Италии по цене 1 евро — реальный шанс уехать в Европу или ловушка?
Все материалы
Нацпроекты
Российский регион массово обеспечат доступом к высокоскоростному интернету
Число зараженных коронавирусом в России превысило 50 тысяч
Больше всего случаев в Москве и Московской области
Экспорт российского региона превысил 1,5 миллиарда долларов
Владимир ПутинПутин объявил о новых мерах поддержки на время коронавируса
Президент призвал собрать все ресурсы и пообещал врачам премии за опасную работу
Реконструкция аэропорта Челябинска потребовала более 10 миллиардов рублей
Что нужно знать о коронавирусе
Как избежать заражения и с какими симптомами нужно вызывать врача
Лицензии для утилизаторов промышленных отходов предложили сделать временными
Все материалы