Чернокожий полицейский в США отказался преклонить колено перед протестующими

Чернокожий полицейский из города Хартвелл в штате Джорджия, США, отказался преклонить колено перед протестующими. Разговор между сотрудником правоохранительных органов и демонстрантами попал на видео, которое опубликовало The New York Post.
Протестующие попросили чернокожего офицера преклонить колено в знак солидарности с движением Black Lives Matter («Жизни черных важны»). Мужчина отказался, заявив, что и так испытывает уважение к протестам.
«Я должен был уехать на выходные со своей женой, но вместо этого пришел [работать] сюда. Я делаю это, чтобы убедиться, что вы в безопасности», — отметил полицейский. Он подчеркнул, что готов преклонять колено «только перед Богом».
Десятки городов США охвачены акциями протеста, сопровождающимися беспорядками. Они начались после смерти в Миннеаполисе чернокожего охранника Джорджа Флойда, который скончался после грубого ареста. Выступления против полицейского произвола проходят в Лос-Анджелесе, Сан-Франциско, Денвере, Нью-Йорке, Индианаполисе, Бостоне, Детройте и многих других городах.