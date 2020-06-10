Чернокожий полицейский в США отказался преклонить колено перед протестующими

nypost.com/2020/06/09/georgia

Чернокожий полицейский из города Хартвелл в штате Джорджия, США, отказался преклонить колено перед протестующими. Разговор между сотрудником правоохранительных органов и демонстрантами попал на видео, которое опубликовало The New York Post.

Протестующие попросили чернокожего офицера преклонить колено в знак солидарности с движением Black Lives Matter («Жизни черных важны»). Мужчина отказался, заявив, что и так испытывает уважение к протестам.

«Я должен был уехать на выходные со своей женой, но вместо этого пришел [работать] сюда. Я делаю это, чтобы убедиться, что вы в безопасности», — отметил полицейский. Он подчеркнул, что готов преклонять колено «только перед Богом».

Десятки городов США охвачены акциями протеста, сопровождающимися беспорядками. Они начались после смерти в Миннеаполисе чернокожего охранника Джорджа Флойда, который скончался после грубого ареста. Выступления против полицейского произвола проходят в Лос-Анджелесе, Сан-Франциско, Денвере, Нью-Йорке, Индианаполисе, Бостоне, Детройте и многих других городах.

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