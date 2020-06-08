Спикер палаты Конгресса преклонила колено в честь Флойда и не смогла подняться

Члены Демократической партии палаты представителей Конгресса преклонили колено в честь погибшего при грубом задержании чернокожего охранника Джорджа Флойда. Соответствующее видео опубликовано на Youtube-канале Global News.

Конгрессмены на протяжении 8 минут 46 секунд молча простояли в позе, демонстрирующей покаяние, — именно столько полицейский Дерек Шовин давил погибшему коленом на шею. На кадрах видно, что 80-летняя спикер палаты Нэнси Пелоси не смогла самостоятельно подняться после окончания церемонии.

Известно, что демократы также внесли на рассмотрение новый законопроект, который строже регламентирует работу полицейских. Согласно ему, предлагается ограничить передачу военного оружия полицейским регионального и муниципального уровня. Кроме того, правоохранителям хотят выдать фиксирующую их работу камеры, а также запретить им использовать удушающие приемы.

В десятках городов США и других стран мира уже несколько дней проходят акции протеста против полицейского произвола из-за смерти в Миннеаполисе Флойда. В ряде случаев протесты сопровождались беспорядками, стычками с полицией, грабежами, мародерством и погромами.

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