В Конгрессе США высмеяли Белый дом за сравнение Трампа и Черчилля

Спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси посмеялась над Белым домом, сравнившим действия президента США Дональда Трампа с действиями бывшего премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля. Ее слова приводит The Hill.

«Я думаю, что они галлюцинируют», — сказала Пелоси CNN, комментируя слова Белого дома. Спикер палаты представителей Конгресса США присоединилась к толпе людей за пределами Капитолия, протестующих против жестокости полиции в рамках общенациональных демонстраций, которые вспыхнули после смерти чернокожего охранника Джорджа Флойда, погибшего после жесткого ареста, на прошлой неделе.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинани (Kayleigh McEnany) сравнила скандальную фотосессию Трампа с Библией, сделанную после того, как демонстранты были вытеснены с площади Лафайет, с действиям Черчилля и бывших президентов США. «В течение всего времени мы видели президентов и лидеров по всему миру, у которых были моменты лидерства и очень мощные символы, которые важно было видеть нации в любой момент времени, чтобы показать послание стойкости и решимости», — сказала она. «Как и Черчилль, мы видели, как он осматривал ущерб от бомбардировок. Это послало мощный сигнал лидерства британскому народу», — добавила пресс-секретарь Белого дома.

Ранее фотография главы Белого дома с библией вызвала недовольство у духовенства. Чтобы расчистить Трампу путь к церкви, сотни демонстрантов были оттеснены при помощи слезоточивого газа и резиновых пуль с площади Лафайет, где они протестовали из-за гибели Флойда.

Демократы также широко раскритиковали Трампа за фотографию перед церковью и меры, использованные для устранения протестов. По словам Макинани, решение о расчистке площади Лафайет было принято генеральным прокурором США Уильямом Барром в понедельник утром, 1 июня, «задолго до» обсуждения визита Трампа в церковь.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!