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Фото Трампа с Библией возмутило духовенство

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Фото: Tom Brenner / Reuters

Президент США Дональд Трамп сфотографировался с Библией около епископальной церкви Святого Иоанна, что вызвало недовольство у духовенства, пишет The Washington Post. Чтобы расчистить путь главе Белого дома к церкви, американские правоохранители применили резиновые пули и слезоточивый газ против демонстрантов.

Через несколько минут после выступления в Розовом саду Белого дома, где Трамп пригрозил развернуть Вооруженные силы США в бунтующих городах, глава государства направился к исторической епископальной церкви Святого Иоанна, путь к которой к тому моменту был очищен. Трамп поднял Библию на несколько секунд и сфотографировался со Священным Писанием у церкви в окружении помощников, включая генерального прокурора США Уильяма Барра, главу аппарата Белого дома Марка Мидоуза и пресс-секретаря Кейли Макэнани.

Это вызвало возмущение духовенства. Так, епископ Епископальной епархии Вашингтона Мэриэнн Бадд (Mariann Budde) заявила, что возмущена тем, что офицеры использовали слезоточивый газ, чтобы расчистить толпу мирных демонстрантов и освободить место для Трампа. Епископ добавила, что ее не поставили в известность о мероприятиях, которые были запланированы правоохранительными органами. Она отметила, что послание Трампа противоречит ценностям любви и терпимости, поддерживаемыми церковью, а также описала жест президента США как возможность использовать церковь и Библию в качестве «декораций». «Позвольте мне прояснить, что президент только что использовал Библию, самый священный текст иудейско-христианской традиции и одну из церквей моей епархии, без разрешения, в качестве фона для сообщения, противоположного учению Иисуса», — сказала она CNN.

Другие религиозные лидеры также разделили мнение Бадд. Председательствующий епископ Майкл Карри, предстоятель Епископальной церкви, обвинил Трампа в использовании церкви и Библии в «партийных политических целях». Отец Эдвард Бек, католический священник, написал в своем Twitter-аккаунте: «Библия когда-либо использовалась более неискренним и эксплуататорским способом?»

В понедельник, 1 июня, сотни демонстрантов были оттеснены при помощи слезоточивого газа и резиновых пуль с площади Лафайет, где они протестовали из-за гибели чернокожего мужчины Джорджа Флойда после жесткого ареста полицией. Разгон манифестантов начался за полчаса до недавно введенного в Вашингтоне комендантского часа.

Демонстрации из-за смерти чернокожего мужчины Джорджа Флойда, погибшего после ареста с применением грубой силы, охватили десятки городов США, они сопровождаются вандализмом, мародерством и нападениями на полицию. В Вашингтоне протесты бушуют в течение нескольких дней, а возле Белого дома проходят регулярные демонстрации. Несмотря на то, что в основном они носят мирный характер, между полицией и протестующими произошли многочисленные столкновения, а в ночь на воскресенье, 31 мая, в американской столице вспыхнуло несколько пожаров.

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People gather near the Minneapolis Police third precinct after a white police officer was caught on a bystander's video pressing his knee into the neck of African-American man George Floyd, who later died at a hospital, in Minneapolis, Minnesota, U.S. May 27, 2020. REUTERS/Eric Miller - RC2EXG9954GAАмериканцы вышли на улицы после смерти чернокожего от рук полиции
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