В Конгрессе США раскритиковали Трампа за выход из Договора по открытому небу

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси раскритиковала решение главы Белого дома Дональда Трампа о выходе из Договора по открытому небу. Заявление политика было опубликовано на ее официальном сайте.

Пелоси заявила, что выход из Договора по открытому небу без замены его на новое соглашение подрывает авторитет страны в мировом сообществе. «Уход президента бессмысленно ослепит Америку и наших союзников, ободряя наших врагов. Это решение дает четкий сигнал россиянам, что они могут продолжать свое плохое поведение без наблюдения и контроля», — сказала спикер Палаты представителей Конгресса США.

Политик призвала Трампа прекратить «атаки на давние международные соглашения», обеспечивающие безопасность США. «Мы должны быть сильными, умными и стратегическими, стоя рядом с нашими партнерами по НАТО и трансатлантическими партнерами, чтобы обеспечить безопасность Америки», — добавила она.

Раннее стало известно о решении США выйти из Договора по открытому небу. В Белом доме объяснили такое намерение нарушениями со стороны Москвы — якобы Россия во время полетов над США следила за местонахождением американского президента. Москва отвергает обвинения Вашингтона.

Договор, заключенный между 23 государствами-членами ОБСЕ в 1992 году, дает возможность странам-участницам совершать инспекционные облеты территорий друг друга, наблюдая за военной деятельностью и соблюдением действующих договоров в области контроля над вооружениями.

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