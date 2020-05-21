США собрались выйти из договора по открытому небу

Президент США Дональд Трамп 22 мая объявит о выходе страны из Договора по открытому небу (ДОН). Об этом со ссылкой на источники в его администрации сообщает The New York Times.

Причиной выхода называют неоднократные нарушения условий соглашения со стороны России. Как отмечает издание, этот шаг свидетельствует о том, что США могут выйти и из ракетного договора СНВ-III.

«Пересмотрев договор, мы пришли к ясному выводу о том, что более не в интересах Америки оставаться частью Договора по открытому небу», — цитирует агентство Reuters заявление неназванного представителя администрации Трампа.

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22 апреля посол США в России Джон Салливан заявил, что договор продолжает действовать, однако повторил неоднократно звучавшие обвинения Вашингтона в том, что Москва якобы не соблюдает его условия в полной мере.

О предположительном выходе США из ДОН 21 апреля говорил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Источник в Белом доме, комментируя слова Лаврова, отметил, что в США изучаются издержки и выгоды, связанные с участием в Договоре.

О том, что США собираются выйти из ДОН, говорилось еще в 2018 году. Осенью 2019 года Дональд Трамп подписал указ, подтверждающий это намерение.

Договор, заключенный между 23 государствами-членами ОБСЕ в 1992 году, дает возможность странам-участницам совершать инспекционные облеты территорий друг друга, наблюдая за военной деятельностью и соблюдением действующих договоров в области контроля над вооружениями.

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