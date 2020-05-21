Россия отреагировала на заявление о выходе США из Договора по открытому небу

США пока что не уведомили Россию о выходе из Договора по открытому небу (ДОН), заявил директор департамента по нераспространению и контролю за вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков в разговоре с РИА Новости.

«Пока данных нет», — ответил дипломат на вопрос об осведомленности ведомства по этому вопросу.

«Если это на самом деле случится, будет, конечно, прискорбно. Но, к сожалению, это укладывается в общую линию нынешней администрации на подрыв всех договоренностей в области контроля над вооружениями», — добавил Ермаков. Он подчеркнул, что ДОН — ключевое соглашение с точки зрения взаимного доверия и предсказуемости международных отношений.

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Ранее 21 мая стало известно, что США уже приняли решение выйти из договора и уведомили об этом дипломатов союзных с ними стран. Планируется, что президент Дональд Трамп объявит об этом 22 мая. Причиной выхода называют неоднократные нарушения условий соглашения со стороны России.

О предположительном выходе США из ДОН 21 апреля говорил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Источник в Белом доме, комментируя слова Лаврова, отметил, что в США изучаются издержки и выгоды, связанные с участием в Договоре.

О том, что США собираются выйти из ДОН, говорилось еще в 2018 году. Осенью 2019 года Дональд Трамп подписал указ, подтверждающий это намерение.

Договор, заключенный между 23 государствами-членами ОБСЕ в 1992 году, дает возможность странам-участницам совершать инспекционные облеты территорий друг друга, наблюдая за военной деятельностью и соблюдением действующих договоров в области контроля над вооружениями.

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