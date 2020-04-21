В США ответили Лаврову о выходе из Договора по открытому небу

В администрации США ответили на слова министра иностранных дел России Сергея Лаврова, подчеркнув, что не выходили из Договора по открытому небу (ДОН). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник высокого ранга в Белом доме.

«Мы в настоящее время изучаем издержки и выгоды, связанные с нашим участием в ДОН», — отметил источник агентства. По его словам, Вашингтон также рассматривает все варианты действий для достижения целей нацбезопасности.

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Ранее Лавров выразил мнение, что США, судя по всему, уже приняли решение выйти из международного ДОН. По словам дипломата, поводом для этого стали обвинения в адрес российской стороны в неких нарушениях договора, однако они не подкреплены какими-либо фактами.

Договор, заключенный в 1992 году, дает возможность странам-участницам совершать инспекционные облеты территорий друг друга, наблюдая за военной деятельностью и соблюдением действующих договоров в области контроля над вооружениями.

В феврале 2020 года США, Норвегия и Канада провели совместный полет над российскими объектами, такие полеты регулярно проходили и над территорией стран НАТО.

О том, что США собираются выйти из ДОН, говорилось еще в 2018 году. Осенью 2019 года президент США Дональд Трамп подписал указ, подтверждающий это намерение.

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