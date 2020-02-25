США, Канада и Норвегия понаблюдают за Россией с воздуха — совместная миссия трех стран проведет наблюдательный полет в рамках реализации международного Договора по открытому небу. Об этом сообщил начальник Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков, передает РИА Новости.

Полет будет выполнен на шведском самолете наблюдения СААБ-340 с 25 по 29 февраля. В свою очередь российские специалисты проконтролируют строгое соблюдение согласованных параметров полета и применения предусмотренной договором аппаратуры наблюдения.

Рыжков отметил, что самолет СААБ-340 не предназначен для применения какого-либо оружия.

Полет пройдет в рамках реализации Международного договора по открытому небу 1992 года. Он дает возможность странам-участникам совершать инспекционные облеты территорий друг друга, наблюдая тем самым за военной деятельностью и за соблюдением действующих договоров в области контроля над вооружениями.

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