США и Украина понаблюдают за Россией с воздуха

США и Украина проведут наблюдательный полет за Россией. Об этом рассказал начальник российского Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков, сообщает газета российских Вооруженных сил «Красная звезда».

По словам Рыжкова, иностранные специалисты на румынском самолете Ан-30 поднимутся в воздух с подмосковного аэродрома Кубинка. Наблюдательные полеты пройдут с 10 по 14 февраля.

Он добавил, что российские специалисты будут контролировать «строгое соблюдение согласованных параметров полета и применения предусмотренной договором аппаратуры наблюдения».

Полет пройдет в рамках реализации Международного договора по открытому небу 1992 года. Он дает возможность странам-участникам совершать инспекционные облеты территорий друг друга, наблюдая тем самым за военной деятельностью и за соблюдением действующих договоров в области контроля над вооружениями.

В конце декабря 2019 года Россия предложила НАТО отказаться от военных учений у своих границ. Замглавы МИД России Александр Грушко рассказал, что Москву прежде всего беспокоят Балтийский и Черноморский регионы.

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