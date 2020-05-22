Выход США из Договора по открытому небу объяснили слежкой России за Трампом

Советник Белого дома по национальной безопасности Роберт О'Брайен объяснил выход США из Договора по открытому небу нарушениями соглашения со стороны Москвы. Об этом он заявил в эфире телеканала Fox News, передает РИА Новости.

По его словам, Россия во время полетов над США в рамках Договора об открытом небе следила за местонахождением президента США Дональда Трампа. «Они летали над Белым домом, они летали над гражданской инфраструктурой, они отслеживали, где может находиться президент: (база) "Кэмп Дэвид" или Бедминстер (место, где находится гольф-клуб Трампа)», — рассказал О'Брайен.

Он добавил, что эта информация доказывает, что Москва использовала договор «не должным образом».

21 мая сообщалось о решении США выйти из Договора по открытому небу. Президент США Дональд Трамп сообщил, что Вашингтон решился на такой шаг из-за поведения Москвы, которая якобы нарушает условия договора. В госдепартаменте пояснили, что решение вступает в силу через шесть месяцев, начиная с пятницы, 22 мая.

Договор, заключенный между 23 государствами-членами ОБСЕ в 1992 году, дает возможность странам-участницам совершать инспекционные облеты территорий друг друга, наблюдая за военной деятельностью и соблюдением действующих договоров в области контроля над вооружениями.

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