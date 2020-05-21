Захарова отреагировала на выход США из Договора по открытому небу

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на решение США выйти из Договора по открытому небу (ДОН). Об этом сообщает ТАСС.

По словам Захаровой, Москва не получила официальных уведомлений и разъяснений от Вашингтона. Она заявила, что сейчас Россия ждет разъяснений, чтобы сформировать отношение к позиции США. «Это делается в общем-то дипломатами рутинно, обычно, и я думаю, что после этого мы сформируем свой подход», — сказала она.

Представитель МИД добавила, что у России есть ряд конкретных и давно сформулированных претензий к США по исполнению ДОН. «И мы сегодня, мы сейчас вот в эти минуты еще раз напомним, что это за претензии, что это за проблемные вопросы», — сказала она, отметив, что российская сторона подробно описывала свои претензии, в частности, в феврале МИД сделал их публичную подборку. Однако, по словам Захаровой, это далеко не все претензии, а «наиболее явные и очевидные».

Ранее стало известно, что 22 мая президент США Дональд Трамп объявит о выходе страны из ДОН. Позднее Трамп заявил, что Вашингтон решился на такой шаг из-за поведения Москвы, которая якобы нарушает условия договора. Он добавил, что все равно придерживается хороших отношений с Россией.

ДОН был подписан 24 марта 1992 года в Хельсинки представителями 23 государств-членов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Россия ратифицировала договор 26 мая 2001 года, на данный момент его участниками являются 34 государства. В рамках соглашения они могут совершать облеты территорий друг друга с целью контроля военной деятельности.

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