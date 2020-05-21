Трамп объяснил выход из Договора по открытому небу поведением России

Президент США Дональд Трамп объяснил решение о выходе США из Договора по открытому небу (ДОН). Об этом сообщает Reuters.

По его словам, Вашингтон решился на такой шаг из-за поведения Москвы, которая якобы нарушает условия договора. Он добавил, что все равно придерживается хороших отношений с Россией.

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О предположительном выходе США из ДОН 21 апреля говорил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Источник в Белом доме, комментируя слова Лаврова, отметил, что в США изучаются издержки и выгоды, связанные с участием в Договоре.

О том, что США собираются выйти из ДОН, говорилось еще в 2018 году. Осенью 2019 года Дональд Трамп подписал указ, подтверждающий это намерение.

Договор, заключенный между 23 государствами-членами ОБСЕ в 1992 году, дает возможность странам-участницам совершать инспекционные облеты территорий друг друга, наблюдая за военной деятельностью и соблюдением действующих договоров в области контроля над вооружениями.

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