ООН осудила США за выход из Договора по открытому небу

ООН обеспокоена из-за выхода США из Договора по открытому небу (ДОН). Об этом заявил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, передает РИА Новости.

«Мы вновь выражаем нашу озабоченность в связи с эрозией режима контроля за вооружениями между США и Россией», — отметил он. Дюжаррик предрек новую гонку вооружений и осудил Вашингтон за действия «без замещения [этого соглашения] чем-то еще».

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Ранее президент США Дональд Трамп объяснил решение о выходе из ДОН поведением Москвы. По его мнению, она нарушает его условия.

О предположительном выходе США из ДОН 21 апреля говорил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Источник в Белом доме, комментируя слова Лаврова, отметил, что в США изучаются издержки и выгоды, связанные с участием в Договоре.

О том, что США собираются выйти из ДОН, говорилось еще в 2018 году. Осенью 2019 года Дональд Трамп подписал указ, подтверждающий это намерение.

Договор, заключенный между 23 государствами-членами ОБСЕ в 1992 году, дает возможность странам-участницам совершать инспекционные облеты территорий друг друга, наблюдая за военной деятельностью и соблюдением действующих договоров в области контроля над вооружениями.

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