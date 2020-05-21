США назвали сроки выхода из Договора по открытому небу

Госсекретарь США Майкл Помпео назвал сроки выхода страны из Договора по открытому небу (ДОН). Об этом говорится в распространенном Госдепартаментом заявлении, содержание которого приводит ТАСС.

Так, в документе сказано, что решение о выходе Соединенных Штатов из Договора по открытому небу вступает в силу через шесть месяцев, начиная с пятницы, 22 мая. США намерены представить депозитариям договора и всем другим государствам-участникам договора уведомление о своем решении выйти из соглашения.

В то же время Помпео не исключил, что США могут пересмотреть решение о выходе, если Россия «вернется к полному соблюдению договора». Госсекретарь также отметил, что после внимательного изучения, в том числе предоставленных союзниками и ключевыми партнерами, материалов, стало понятно, что «в интересах Америки перестать оставаться участником Договора по открытому небу», добавил он.

Ранее стало известно, что 22 мая президент США Дональд Трамп объявит о выходе страны из ДОН. Позднее Трамп сообщил, что Вашингтон решился на такой шаг из-за поведения Москвы, которая якобы нарушает условия договора. Он добавил, что все равно придерживается хороших отношений с Россией. В МИД России в свою очередь заявили, что пока официальных уведомлений от Вашингтона они не получили.

Договор, заключенный между 23 государствами-членами ОБСЕ в 1992 году, дает возможность странам-участницам совершать инспекционные облеты территорий друг друга, наблюдая за военной деятельностью и соблюдением действующих договоров в области контроля над вооружениями.

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