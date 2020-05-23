Россия заявила о стремлении сохранить Договор по открытому небу

Россия намерена и дальше выполнять Договор по открытому небу, существование которого оказалось под вопросом после одностороннего выхода США. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на постпредство России при НАТО.

Это делается в интересах европейской и международной безопасности, подчеркнули в постпредстве.

Ранее страны ЕС отреагировали на решение США выйти из ДОН. Главы МИД Франции, Германии, Бельгии, Испании, Финляндии, Италии, Люксембурга, Нидерландов, Чехии и Швеции заявили, что Евросоюз сожалеет о решении Вашингтона выйти из соглашения, хотя и понимает озабоченность американской стороны в связи с нарушениями договора со стороны России.

НАТО считает, что условие для возвращения США к выполнению Договора по открытому небу — снятие Россией ограничений на наблюдательные полеты в определенных областях страны.

О выходе США из Договора по открытому небу заявил президент США Дональд Трамп. В Белом доме объяснили такое намерение США нарушениями со стороны Москвы — якобы Россия во время полетов над США следила за местонахождением президента США. Москва отвергает обвинения Вашингтона.

Договор, заключенный между 23 государствами-членами ОБСЕ в 1992 году, дает возможность странам-участницам совершать инспекционные облеты территорий друг друга, наблюдая за военной деятельностью и соблюдением действующих договоров в области контроля над вооружениями.

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