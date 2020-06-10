В США чернокожий генерал впервые возглавил ВВС страны

Сенат США впервые одобрил назначение на должность начальника штаба ВВС чернокожего на фоне протестов после смерти афроамериканца Джорджа Флойда в результате задержания полицейскими. Об этом сообщает ТАСС.

Конгрессмены единогласно поддержали кандидатуру Чарльза Брауна на данный пост. Браун по поводу своего назначения заявил, что «его выдвижение дает определенную надежду», хотя и не может исправить века рабства и десятилетия дискриминации, которой могли подвергнуться чернокожие представители американских ВВС.

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Президент США Дональд Трамп поздравил новоиспеченного начальника штаба еще до официального утверждения его кандидатуры Конгрессом. Он заявил, что будет рад работать с таким патриотом и лидером, как Браун. Лидер страны также не преминул упомянуть, что назначение чернокожего генерала было «его решением».

Браун является четырехзвездным генералом ВВС. До назначения на должность начальника штаба он возглавлял Индо-Тихоокеанское командование Вооружённых сил США и был заместителем главы Центрального командования (СЕНТКОМ) ВС США.

Ранее члены Демократической партии палаты представителей Конгресса преклонили колено в честь погибшего Флойда. Конгрессмены на протяжении 8 минут 46 секунд молча простояли в позе, демонстрирующей покаяние, — именно столько полицейский Дерек Шовин давил ему коленом на шею.

В десятках городов США и других стран мира уже несколько дней проходят акции протеста против полицейского произвола из-за смерти в Миннеаполисе охранника Джорджа Флойда, который умер после грубого ареста. В ряде случаев протесты заканчивались беспорядками, стычками с полицией, грабежами, мародерством и погромами.

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