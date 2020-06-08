Трамп высказался о подходящем уровне насилия для полиции

Президент США Дональд Трамп рассматривает ряд предложений по борьбе с полицейской жестокостью. Об этом заявила его пресс-секретарь Кейли Макинани, передает Reuters.

Она отказалась сообщить подробности изучаемых главой государства мер по реформированию работы правоохранителей, добавив, что с предложениями демократов он пока не ознакомился.

По мнению Трампа, полиция в своей работе должна использовать «подходящий» уровень насилия. В то же время американский лидер признал, что в стране существуют примеры полицейского расизма.

Кроме того, Трамп возмутился движением, выступающим за лишение финансирования полиции. Такие инициативы Макинани назвала экстраординарными, пояснив, что это лишит защиты американцев и их собственности.

В десятках городов США проходят массовые протесты, сопровождающиеся беспорядками и столкновениями с полицией из-за смерти чернокожего Джорджа Флойда. В некоторых штатах они переросли в бунты с погромами, грабежами, стрельбой и поджогами. Протестующие обвиняют в произошедшем полицейских и расистские предубеждения в обществе.

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