Протестующие в США снесли памятник автору национального гимна

Протестующие в американском Сан-Франциско снесли три памятника, в том числе автору текста гимна США Фрэнсису Скотту Ки. Об этом сообщает NBC Bay area.

Также нападениям активистов подверглись памятники 18-му президенту США Улиссу Гранту и миссионеру Хуниперо Серре. У места сноса памятников собралось около 400 человек, однако столкновений между протестующими и полицейскими не последовало.

Инциденты произошли в парке «Золотые ворота» 19 июня, в День освобождения от рабства.

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Протесты против расизма в американских городах в последние недели все чаще приводят к осквернению и уничтожению памятников. Сносят не только монументы деятелям Конфедерации, но и, например, памятник открывшему Америку мореплавателю Христофору Колумбу. 19 июня в Портленде протестующие осквернили, а затем повалили памятник первому президенту и одному из основателей США Джорджу Вашингтону.

Десятки городов США охвачены акциями протеста, сопровождающимися беспорядками. Они начались после смерти в Миннеаполисе чернокожего охранника Джорджа Флойда, который скончался после грубого ареста. Выступления против полицейского произвола проходят в Лос-Анджелесе, Сан-Франциско, Денвере, Нью-Йорке, Индианаполисе, Бостоне, Детройте и многих других городах.

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