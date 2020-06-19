Вандалы разгромили могилу африканского раба в ответ на снос статуи работорговца

Вандалы в британском Бристоле осквернили два надгробия на месте захоронения раба Сципиона Африканского после того, как протестующие против расизма снесли и сбросили в море статую работорговца Эдварда Колстона. Об этом сообщает издание The Sun.

Местная полиция подтвердила, что получила сообщение о факте вандализма в начале недели и расследует инцидент. Злоумышленники оставили на могильных плитах надпись мелом: «Посмотрите, что вы заставили меня сделать» с требованием вернуть на место статую рабовладельца Эдварда Колстона, угрожая тем, что иначе ситуация станет напряженнее.

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На произошедшее отреагировали городские власти. Мэр Бристоля заявил об уничтожении культового памятника истории и призвал граждан прекратить нападения «зуб за зуб». Местный советник Марк Уэстон предположил, что разгром могилы раба — ответ на события со статуей рабовладельца Колстона. Сейчас она извлечена из бристольской гавани, ожидается, что ее передадут в городской музей.

Тем временем полиция также расследует и другую атаку на бристольский памятник истории — статую ямайского поэта Альфреда Фагона. На прошлой неделе неизвестные покрыли ее отбеливателем.

В июне Великобританию охватила череда протестов с призывами избавиться от памятников спорных исторических фигур. Выступления охватили и другие европейские страны после смерти в США чернокожего охранника Джорджа Флойда в результате грубого ареста. В частности, протестующие в Портленде осквернили и повалили памятник первому президенту и одному из основателей США Джорджу Вашингтону.

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