Статую бывшего премьера Канады Трюдо-старшего покрасили в черный

Статую бывшего премьер-министра Канады Пьера Эллиота Трюдо осквернили. Ее голову покрасили в черный цвет, передает The Star.
Это произошло в парке города Вон. Осквернение статуи отца нынешнего премьер-министра страны Джастина Трюдо сочли проявлением неуважения. Администрация уже направила бригады, чтобы очистить памятник.
Полиция муниципалитета Йорк в провинции Онтарио заявила, что начала расследование обстоятельства произошедшего. Очевидцев преступления призвали связаться с правоохранительными органами. Полицейские предположили, что инцидент мог быть мотивирован ненавистью.
6 июня Джастин Трюдо принял участие в акции против расизма и полицейского насилия в Оттаве и преклонил колено в память о погибшем в Миннеаполисе чернокожем американце Джордже Флойде.
Демонстранты в разных странах стали сносить исторические памятники. Так, в городе Ричмонд (штат Вирджиния, США) протестующие из-за смерти Флойда снесли статую Христофору Колумбу. На ее место они поставили табличку с надписью «Колумб олицетворяет геноцид».