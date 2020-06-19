Статую бывшего премьера Канады Трюдо-старшего покрасили в черный

Статую бывшего премьер-министра Канады Пьера Эллиота Трюдо осквернили. Ее голову покрасили в черный цвет, передает The Star.

Это произошло в парке города Вон. Осквернение статуи отца нынешнего премьер-министра страны Джастина Трюдо сочли проявлением неуважения. Администрация уже направила бригады, чтобы очистить памятник.

Полиция муниципалитета Йорк в провинции Онтарио заявила, что начала расследование обстоятельства произошедшего. Очевидцев преступления призвали связаться с правоохранительными органами. Полицейские предположили, что инцидент мог быть мотивирован ненавистью.

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6 июня Джастин Трюдо принял участие в акции против расизма и полицейского насилия в Оттаве и преклонил колено в память о погибшем в Миннеаполисе чернокожем американце Джордже Флойде.

Демонстранты в разных странах стали сносить исторические памятники. Так, в городе Ричмонд (штат Вирджиния, США) протестующие из-за смерти Флойда снесли статую Христофору Колумбу. На ее место они поставили табличку с надписью «Колумб олицетворяет геноцид».

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