Канада высказалась против возвращения России в G7

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо высказался против возвращения России в G7, так как, по его мнению, она продолжает игнорировать нормы международного права. Об этом сообщает Reuters.

«Россия была исключена из G7 после захвата Крыма несколько лет назад, и она продолжает выражать неуважение к международным правилам и нормам, а также игнорировать их, именно поэтому Россия остается вне рамок G7, и продолжит оставаться», — заявил он во время ежедневной пресс-конференции.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что отложит саммит G7 до сентября и пригласит на него четыре страны, в том числе Россию. По мнению главы государства, G7 не в достаточной мере является представителем того, что происходит в мире, и является «устаревшей группой» стран.

Россия до 2014 года входила в «Большую восьмерку», однако была исключена из нее решением других участников группы после присоединения Крыма. Та продолжила свое существование в формате G7.

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