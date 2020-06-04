Премьер Канады прокомментировал беспорядки в США долгим молчанием

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо замолчал после вопроса о беспорядках в США. Об этом сообщает RT в своем Telegram-канале.

В ходе брифинга Трюдо спросили, как бы он прокомментировал желание президента США Дональда Трампа отправить военных наводить порядок на улицах. В ответ политик молча простоял 21 секунду, и произнес «Мы все наблюдаем за тем, что происходит в США».

3 июня сообщалось, что Трамп призвал ввести войска в Нью-Йорк. Министр обороны США Марк Эспер отказался использовать армейские подразделения внутри страны.

Позднее президент США изменил свое решение. Он заявил, что для подавления беспорядков в стране привлекать армию не нужно.

Массовые протесты начались в Миннеаполисе и ряде других городов после смерти афроамериканца Джорджа Флойда, который умер через несколько часов после ареста с применением силы. Акции сопровождаются вандализмом, мародерством и нападениями на полицию. Американские власти заявили, что любые стычки с полицейскими и угрозы силовикам будут расцениваться как акты внутреннего терроризма.

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