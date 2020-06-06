Премьер Канады преклонил колено в память о чернокожем американце

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо принял участие в акции против расизма и полицейского насилия в Оттаве и преклонил колено в память о погибшем в Миннеаполисе чернокожем американце Джордже Флойде. Об этом сообщает французский телеканал BFMTV.

«Преклонив колено, канадский премьер Джастин Трюдо присоединился к тысячам участников акции», — сообщает телеканал. Отмечается, что премьер-министр, лицо которого закрывала черная маска, преклонил колено несколько раз, в последний — на 8 минут 46 секунд. Именно столько длилась пытка Флойда «под коленом белого полицейского Дерека Чавена».

После гибели Флойда по всему миру прошли акции против расизма и полицейского насилия. В частности, неделей ранее в канадском Торонто несколько тысяч человек приняли участие в антирасистском шествии.

Города США охватила волна протестов и беспорядков после гибели в Миннеаполисе чернокожего американца Джорджа Флойда. Он скончался из-за удушающего приема полицейского. После начала беспорядков уволили четырех полицейских, а одного из них обвинили в убийстве. В некоторых штатах демонстрации переросли в бунты с погромами, грабежами, стрельбой и поджогами. Протестующие обвиняют в произошедшем полицейских и расистские предубеждения в обществе. В результате беспорядков погибли по меньшей мере 11 человек.

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