В Миннеаполисе запретят полиции использовать удушающие приемы

Полицейским города Миннеаполис, США, запретят использовать удушающие приемы после смерти чернокожего американца Джорджа Флойда в конце мая. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на предложения управления штата по правам человека, которые намерен одобрить городской совет.

Помимо этого правоохранителей обяжут сообщать о любых случаях проявления насилия против граждан со стороны их коллег и вмешиваться в подобные ситуации. В противном случае их будут ждать серьезные дисциплинарные меры.

Кроме того, на любое использование полицией дубинок, слезоточивого газа, резиновых пуль или светошумовых гранат будет требоваться санкция шефа полиции. Таким образом власти города хотят остановить насилие.

3 июня генпрокурор Миннесоты Кит Эллисон предъявил обвинения полицейским, задержавшим Джорджа Флойда. Троих правоохранителей, присутствовавших при задержании, обвинили в пособничестве убийству второй степени. Помимо этого, обвинения против полицейского Дерека Шовина, применившего удушающий прием при задержании Флойда, также переквалифицированы на убийство второй степени. До этого ему вменяли непредумышленное причинение смерти.

Флойда арестовали 25 мая возле продуктового магазина в Миннеаполисе. Он якобы расплатился поддельным чеком. Правоохранители выволокли его из автомобиля и уложили на асфальт. Шовин грубо придавил Флойда коленом, и тот, не сопротивляясь, стал жаловаться на то, что ему нечем дышать. В скором времени арестованный скончался от удушения. Четверых полицейских после произошедшего уволили.

Действия полиции стали причиной массовых погромов в США. Протестующие обвиняют в смерти Флойда полицейских и расизм.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!