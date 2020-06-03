Задержавшим Джорджа Флойда полицейским предъявили обвинения

Генпрокурор американского штата Миннесота Кит Эллисон предъявил обвинения полицейским, задержавшим афроамериканца Джорджа Флойда, который впоследствии умер от их действий. Об этом сообщила сенатор от штата Эми Клобушар, передает РИА Новости.

Троих правоохранителей, присутствовавших при задержании, обвинили в пособничестве убийству второй степени. Помимо этого, обвинения против полицейского Дерека Шовина, применившего удушающий прием при задержании Флойда, также переквалифицированы на убийство второй степени. До этого ему вменяли непредумышленное причинение смерти.

Джорджа Флойда арестовали 25 мая возле продуктового магазина в Миннеаполисе. Он якобы расплатился поддельным чеком. Правоохранители выволокли его из автомобиля и уложили на асфальт. Шовин грубо придавил Флойда коленом, и тот, не сопротивляясь, стал жаловаться на то, что ему нечем дышать. В скором времени арестованный скончался от удушения. Четверых полицейских после произошедшего уволили.

Действия полиции стали причиной массовых погромов в США. Протестующие обвиняют в смерти Флойда полицейских и расизм.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!