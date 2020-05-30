Погибший чернокожий и задержавший его полицейский оказались бывшими коллегами

Погибший в Миннеаполисе чернокожий американец Джордж Флойд и полицейский Дерек Шовен, применивший удушающий прием при его задержании, за год до происшествия работали в одном клубе. Об этом пишет CNN.

По информации издания, 46-летний Флойд и 44-летний Шовен работали в одном латинском ночном клубе El Nuevo Rodeo в Миннеаполисе. Они оба отвечали за соблюдение посетителями порядка. Так, первый работал вышибалой, а второй подрабатывал охранником.

Как сообщила бывшая владелица клуба Майя Сантамария (Maya Santamaria), Флойда и Шовена нельзя назвать знакомыми, однако в определенные смены они пересекались. Она охарактеризовала погибшего афроамериканца замечательным парнем, известного своей широкой улыбкой. «И, зная Шовена, я не могу поверить, что у него не хватило человечности, чтобы не послушать этого бедного человека, просящего вздохнуть», — призналась Сантамария.

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Массовые протесты, сопровождающиеся беспорядками со столкновениями с полицией, продолжаются в Миннеаполисе с 26 мая. Горожане вышли на демонстрации против полицейского произвола после смерти местного жителя, чернокожего охранника Джорджа Флойда, который скончался через несколько часов после того, как его арестовали с применением силы. Впоследствии на улицы вышли сторонники движения против насилия в отношении чернокожих Black Lives Matter («Жизни черных важны»), протесты переросли в бунты с погромами, грабежами, стрельбой и поджогами. В город для усиления охраны порядка уже введены подразделения Национальной гвардии и бронетехника, действует комендантский час.

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