Жена бросила убившего чернокожего мужчину в США полицейского

Жена уволенного полицейского, участвовавшего в задержании темнокожего мужчины в Миннеаполисе, США, и удушившего его, Келли Шовен заявила о разводе. Об этом в субботу, 30 мая, сообщает адвокатская контора Sekula Law Offices на странице в Facebook.

По информации конторы, супруга Дерека Шовена чувствует себя «отвратительно и подавлено» после того, как скончался 46-летний охранник Джордж Флойд, задержанный ее мужем в Миннеаполисе. Она сказала слова соболезнования родственникам погибшего.

Отмечается также, что женщина попросила об обеспечении безопасности ее семье в связи с начавшимися протестами в США.

Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп назвал ужасными действия сотрудников полиции при задержании Флойда, из-за смерти которого начались массовые беспорядки в городе. Он также заявил, что лично наблюдал за стычками протестующих с сотрудниками Секретной службы, которые начались ночью 30 мая перед Белым домом.

Флойда арестовали 25 мая возле продуктового магазина. Он якобы расплатился поддельным чеком. Правоохранители выволокли его из автомобиля и уложили на асфальт, один из них грубо придавил горожанина коленом, и тот, не сопротивляясь, стал жаловаться на то, что ему нечем дышать. В скором времени арестованный скончался от удушения. Четверых полицейских после произошедшего уволили.

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