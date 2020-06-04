Бывший американский следователь раскрыл причины массовых погромов в США

Смерть афроамериканца Джорджа Флойда, который умер от действий задерживавших его полицейских, стала лишь поводом, а не причиной массовых беспорядков в США. Такое мнение в интервью «Ленте.ру» высказал бывший сотрудник полиции американского штата Флорида Марк Дуган.

«Те, кто сегодня в них [беспорядках] участвует, будут искать любой повод, чтобы продолжать поджигать здания и убивать людей. Они лишь прикрываются смертью этого парня, чтобы морально оправдать себя за участие в разграблении магазинов и погромах», — рассказал Дуган.

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По его словам, основные участники беспорядков — жители бедных районов крупных городов, преимущественно афроамериканцы. Они научились бороться за свои права, но разучились работать, что сформировало у них специфическое мировоззрение. Они привыкли просто ждать, что правительство само даст им все, чего они хотят, что и привело к погромам в США.

Полное интервью Марка Дугана «Ленте.ру» можно прочесть здесь.

3 июня сообщалось, что генпрокурор американского штата Миннесота Кит Эллисон предъявил обвинения полицейским, задержавшим афроамериканца Джорджа Флойда, который впоследствии умер от их действий.

Джорджа Флойда арестовали 25 мая возле продуктового магазина в Миннеаполисе. Он якобы расплатился поддельным чеком. Правоохранители выволокли его из автомобиля и уложили на асфальт. Полицейский Дерек Шовин грубо придавил Флойда коленом, и тот, не сопротивляясь, стал жаловаться на то, что ему нечем дышать. В скором времени арестованный скончался от удушения. Четверых полицейских после произошедшего уволили. Действия полиции стали причиной массовых погромов в США. Протестующие обвиняют в смерти Флойда полицейских и расизм.

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