Бывший американский следователь рассказал о произволе в полиции США

Американское законодательство устроено таким образом, что полицейские могут себе позволить вести себя как угодно. Такое мнение в интервью «Ленте.ру» высказал бывший сотрудник полиции американского штата Флорида Марк Дуган.

По словам Дугана, согласно постановлению Верхового суда США, принятого в конце 80-х, полицейский может стрелять на поражение в случае, если он просто почувствует угрозу для жизни — своей или окружающих. Это, в свою очередь, нередко приводит к произволу.

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«Чрезмерное применение силы полицейскими — это очень частая ситуация в США. Полицейские часто творят при задержании что хотят, причем без риска быть привлеченными к ответственности. Это давно стало серьезной проблемой», — отметил Дуган.

Полное интервью Марка Дугана «Ленте.ру» можно прочесть здесь.

3 июня сообщалось, что генпрокурор американского штата Миннесота Кит Эллисон предъявил обвинения полицейским, задержавшим афроамериканца Джорджа Флойда, который впоследствии умер от их действий.

Джорджа Флойда арестовали 25 мая возле продуктового магазина в Миннеаполисе. Он якобы расплатился поддельным чеком. Правоохранители выволокли его из автомобиля и уложили на асфальт. Полицейский Дерек Шовин грубо придавил Флойда коленом, и тот, не сопротивляясь, стал жаловаться на то, что ему нечем дышать. В скором времени арестованный скончался от удушения. Четверых полицейских после произошедшего уволили. Действия полиции стали причиной массовых погромов в США. Протестующие обвиняют в смерти Флойда полицейских и расизм.

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