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Бывший американский следователь рассказал о преимуществах российских коллег

Фото: Степан Кулинич / «Коммерсантъ»

В России полицейские более миролюбиво настроены к обычным людям и реже допускают неоправданную жестокость, чем их американские коллеги. Такое мнение в интервью «Ленте.ру» высказал бывший сотрудник полиции американского штата Флорида Марк Дуган.

По словам Дугана, американские полицейские убивают людей «чуть ли не в промышленных масштабах». По официальной статистике, в 2019 году сотрудниками полиции в США было убито более тысячи человек — и почти всегда за это никто не нес ответственности. В то же время российским полицейским всякий раз приходится нести ответственность за свои поступки.

«Основная проблема в том, что в Америке практически никто не осуществляет эффективный надзор за полицией. Сейчас там служит немало тех, кто хочет убивать других людей. Не думаю, что с таким образом мыслей можно кого-то защищать», — отметил Дуган.

При этом он пояснил, что в России на одного патрульного приходится несколько проверяющих: внутренняя инспекция, прокуратура, Следственный комитет России (СКР). И российский патрульный не может просто так, без веской причины, взять и застрелить кого-то, а потом сказать, что он чувствовал угрозу своей жизни. При этом в США такое возможно.

Полное интервью Марка Дугана «Ленте.ру» можно прочесть здесь.

3 июня сообщалось, что генпрокурор американского штата Миннесота Кит Эллисон предъявил обвинения полицейским, задержавшим афроамериканца Джорджа Флойда, который впоследствии умер от их действий.

Джорджа Флойда арестовали 25 мая возле продуктового магазина в Миннеаполисе. Он якобы расплатился поддельным чеком. Правоохранители выволокли его из автомобиля и уложили на асфальт. Полицейский Дерек Шовин грубо придавил Флойда коленом, и тот, не сопротивляясь, стал жаловаться на то, что ему нечем дышать. В скором времени арестованный скончался от удушения. Четверых полицейских после произошедшего уволили. Действия полиции стали причиной массовых погромов в США. Протестующие обвиняют в смерти Флойда правоохранителей и расизм.

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Предыстория: Бывший американский следователь раскрыл причины массовых погромов в США
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