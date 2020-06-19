Чернокожая заместитель Помпео возмутилась позицией Трампа и ушла в отставку

Помощник госсекретаря США Майка Помпео по вопросам законодательства Мэри Элизабет Тейлор (Mary Elizabeth Taylor) демонстративно ушла в отставку, показав тем самым возмущение реакцией президента Дональда Трампа на массовые протесты против расизма. Об этом сообщает The Daily Mail.

Отмечается, что 30-летняя Тейлор написала письмо Помпео. В нем говорится, что позиция президента по вопросам расовой несправедливости резко противоречат ее основным ценностям. В результате она решила следовать позывам совести и оставить пост замгоссекретаря. Афроамериканка также поблагодарила за уважение к ее мнению.

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Тейлор была первой чернокожей в истории, занимавшей должность заместителя госсекретаря по вопросам законодательства с октября 2018 года.

С конца мая в десятках городов США проходят массовые протесты, сопровождающиеся беспорядками и столкновениями с полицией из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда. В некоторых штатах они переросли в бунты с погромами, грабежами, стрельбой и поджогами. Трамп в своем Twitter после этого написал предупредительный пост «Когда начинается грабеж, начинается стрельба», который возмутил многих протестующих.

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