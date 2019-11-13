Американка получила высокую должность в Госдепе с помощью вранья в резюме

Заместитель помощника госсекретаря США по конфликтам и операциям по стабилизации обстановки Мина Чан смогла получить работу, выдумав собственные заслуги. Об этом сообщает NBC News.

В частности, 35-летняя женщина опубликовала на своем сайте обложку журнала Time со своей фотографией, однако она оказалась фальшивой, что подтвердил представитель издания. В ходе расследования также было установлено, что Чан соврала, заявив в Госдепе, что руководила крупной НКО в десятках стран. Также она сообщила, что участвовала в рабочей группе ООН по оказанию гуманитарной помощи, но никакого подтверждения ее словам не нашлось. Кроме того, чиновница указала, что является выпускницей Гарвардской школы бизнеса. По данным университета, Чан посещала только семинедельный курс в 2016 году и не имеет ученой степени. Сама она пока никак не прокомментировала ситуацию.

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По информации телеканала, женщина близка к заместителю госсекретаря США по вопросам управления Брайану Булатао, что сыграло решающую роль при вопросе трудоустройства в апреле. При этом ее кандидатуру рассматривали на еще более высокую должность в Агентство США по международному развитию в Азии с бюджетом более миллиарда долларов — только тогда комитет Сената по международным отношениям запросил дополнительные документы о ее опыте работы и образовании.

На своей должности Чан должна была работать над недопущением конфликтов в политически нестабильных странах. Она получает шестизначную зарплату в бюро. Подчеркивается, что заместитель помощника госсекретаря также обычно имеет доступ к секретным данным.

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