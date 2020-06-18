Полицейские в США ушли с работы из-за суда над убившим чернокожего полицейским

Значительная часть полицейских американского города Атланта не вышли на работу 17 июня в знак протеста против суда над их коллегой Гарретом Рольфом, застрелившим чернокожего Рэйшарда Брукса. Об этом сообщает телеканал CNN.

Из шести зон, за которые ответственен полицейский департамент Атланты, в трех наблюдалась нехватка полицейсих: правоохранители не приезжали на вызовы, а диспетчеры сообщали, что патрулей не хватает. Из ряда источников известно, что в значительной части города на полицейских радиочастотах царило молчание, что крайне необычно для работы полиции в вечерние часы.

Мэр города Кейша Лэнс Боттомс обратилась к полицейским публично: она попросила их вернуться на службу и пообещала прибавку к жалованию, а также призвала сохранять заботу о городских сообществах.

Материалы по теме И вспыхнет пламя После гибели чернокожего США охватили беспорядки и погромы. Почему в этом винят Россию? Черные начинают и выигрывают Темнокожие борцы за равноправие не любят белых. Почему в США это не считают расизмом?

17 июня стало известно, что полицейский Гарретт Рольф, уволенный из полиции после того, как он застрелил чернокожего, обвиняется по 11 уголовным статьям, и ему может грозить пожизненное заключение или даже смертная казнь.

Рэйшард Брукс спал в своей машине в нетрезвом виде на парковке ресторана фастфуда, за что был задержан. При аресте он стал сопротивляться и драться с правоохранителями. В ходе драки он отобрал у полицейского электрошокер и, убегая, выстрелил из него в офицеров. Офицер Рольф открыл огонь и дважды попал в спину Брукса. Тот скончался в больнице.

Из-за его гибели в городе произошла новая вспышка протестов. Глава местной полиции подала в отставку, а Рольф был в тот же день уволен из полиции. Мэр Боттомс анонсировала реформу полиции.

С конца мая в десятках городов США проходят массовые протесты, сопровождающиеся беспорядками и столкновениями с полицией из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда. В некоторых штатах они переросли в бунты с погромами, грабежами, стрельбой и поджогами. Протестующие обвиняют в произошедшем полицейских и расистские предубеждения в обществе.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!