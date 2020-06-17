Убивший чернокожего в США полицейский оказался под угрозой смертной казни

Бывшему полицейскому в США Гарретту Рольфу, убившего чернокожему мужчину Рэйшарда Брукса в Атланте, предъявят 11 обвинений. Об этом заявил журналистам прокурор округа Фултон Пол Ховард, передает РИА Новости.

«В данном случае другое преступление - это нападение», — отметил прокурор. Уточняется, что в числе обвинений — тяжкое убийство. По словам Ховарда, бывший полицейский может оказаться под угрозой пожизненного заключения или смертной казни.

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В Атланте ранее начались протесты из-за гибели афроамериканца Рэйшарда Брукса при задержании полицией. Мужчина спал в нетрезвом виде на парковке ресторана фастфуда, за что был задержан. Однако он стал сопротивляться, вырвал у полицейского электрошокер и пытался убежать. Полицейский открыл огонь. Брукс умер в больнице. Демонстранты требуют от властей пресечь чрезмерное применение силы полицейскими, а также обеспечить соблюдение прав афроамериканцев. На фоне произошедшего мэр Атланты Кейша Лэнс Боттомс объявила о реформе городской полиции, в том числе в отношении применения летальной силы и деэскалации конфликтов.

С конца мая в десятках городов США проходят массовые протесты, сопровождающиеся беспорядками и столкновениями с полицией из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда. В некоторых штатах они переросли в бунты с погромами, грабежами, стрельбой и поджогами. Протестующие обвиняют в произошедшем полицейских и расистские предубеждения в обществе.

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