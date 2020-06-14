В протестующем американском городе неизвестные застрелили двух человек

В северо-восточной части американского города Атланта, штат Джорджия, неизвестные открыли стрельбу, в результате которой два человека были убиты, а еще пятеро ранены. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Fox News.

Инцидент произошел вечером в субботу, 13 июня, в это время в городе проходили демонстрации против полицейского произвола, также протестующие выступили с требованием обеспечить соблюдение прав афроамериканцев. Согласно изданию, стрельбу вели из автомобиля. В результате атаки два человека от полученных ранений умерли на месте, еще пять — были госпитализированы.

Ранее полицейский Атланты застрелил афроамериканца Рэйшарда Брукса, инцидент повлек за собой городские протесты. Сообщалось, что мужчина заснул в автомобиле, который стоял на проезде и мешал другим. Полицейские попытались его задержать, но он оказал сопротивление и отобрал у них электрошокер. В ходе конфликта страж порядка выстрелил в Брукса, после чего того госпитализировали, но врачам не удалось его спасти. Позже выяснилось, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

В результате гибели Брукса глава полиции Атланты Эрика Шилдс подала в отставку.

Десятки городов США охвачены массовыми протестами, которые сопровождаются беспорядками и столкновениями с полицией из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда, который погиб после грубого ареста в Миннеаполисе. В некоторых штатах демонстрации переросли в бунты с погромами, грабежами, стрельбой и поджогами. Протестующие обвиняют в произошедшем полицейских и расистские предубеждения в обществе.

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