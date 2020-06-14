Протестующие против расизма в Париже выкрикивали фразу «грязные евреи»

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Французские протестующие против расизма собрались на площади Республики в Париже в субботу, 13 июня. Они выкрикивали антисемитские лозунги и размахивали плакатами, на которых была надпись «Израиль, лаборатория полицейского насилия». Об этом пишет The Jerusalem Post.

Протестующие против расизма, собравшиеся в Париже, несли плакаты с обвинениями Израиля в убийстве палестинцев и выкрикивали фразу «грязные евреи» в сторону своих оппонентов.

В свете митингов Black Lives Matter, которые проходят в знак протеста против жестокости полиции в США, французские демонстранты собрались в городе, протестуя из-за смерти Адама Траоре, малийского француза, который скончался в полицейском участке после ареста в 2016 году.

Согласно Valeurs, напряженность накалилась, так как полиция сначала заблокировала проведение марша, удерживая протестующих на площади, а затем группа контр-протестующих вывесила с крыши плакат «Справедливость жертвам анти-белого расизма».

По сообщениям i24news, некоторые протестующие были замечены в футболках с надписью «Справедливость для Палестины», а другие размахивали палестинскими флагами. Плакаты, которые держали протестующие были подписаны такими фразами, как «Израиль, лаборатория полицейского насилия» и «Остановить массовые убийства со стороны Израиля. Свобода и справедливость для Палестины».

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