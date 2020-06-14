Американский хоккеист рассказал об ужасах беспорядков в стране

Бывший американский хоккеист, ныне мэр города Гранд-Форкс Брендон Боченски рассказал об ужасах беспорядков в стране из-за гибели афроамериканца Джорджа Флойда. Его слова приводит Sports.ru

«Сейчас в США сложилась тяжелая ситуация — из-за неоправданной жестокости полиции. Пара полицейских совершили ужасный проступок — люди действительно выбиты из равновесия», — заявил Боченски. Он посчитал, что проблемы с правоохранительными органами заставляют американцев выходить на улицы и высказывать своей протест.

Боченски был избран мэром Гранд-Форкса 10 мая. На выборах за спортсмена проголосовали 49,62 процента жителей.

Флойда арестовали 25 мая возле продуктового магазина. Полицейские уложили его на асфальт, один из них надавил задержанному коленом на шею. Вскоре арестованный скончался от удушения. После этого десятки городов США охватили акции протеста.

Боченски выступал в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) за несколько клубов, среди которых «Чикаго Блэкхокс», «Бостон Брюинс» и «Тампа-Бэй Лайтнинг». С 2010 года форвард выступал в Континентальной хоккейной лиге (НХЛ) за казахстанский «Барыс». Карьеру спортсмен завершил в 2017-м.

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