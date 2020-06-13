Участвовавший в протестах американец опрокинул статую на себя и впал в кому

Американец Крис Грин, участвовавший в протестах, вызванных гибелью Джорджа Флойда после удушения полицейским, опрокинул на себя статую и впал в кому. Об этом сообщает The Mirror.

11 июня Грин участвовал в протестах в городе Портсмут в штате Вирджиния. Участники акции требовали убрать статую в честь деятеля Конфедерации из-за ее ассоциации с рабством и расизмом.

Действия протестующих попали на видео. На записи видно, что статуя обтянута веревкой, за которую ее тянут вниз под одобрительные возгласы толпы. В результате она падает с постамента в толпу стоящих под ним людей. 45-летний Грин получил открытую черепно-мозговую травму. Как рассказали очевидцы, врачам скорой помощи пришлось пробираться через толпу.

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Как пишет The Mirror, Грин находится в стабильном состоянии и реагирует на проведение неврологических тестов. Для его семьи, в которой есть двое детей, открыли сбор денег на GoFundMe, на 13 июня сумма пожертвований составляет 41 888 долларов.

Издание отметило, что всего протестующие в Портсмуте опрокинули четыре статуи деятелей Конфедерации, после чего обезглавили их. Конфедерация (Конфедеративные штаты Америки) существовала с 1861 по 1865 год. Она образовалась после того, как 13 южных рабовладельческих штатов вышли из состава Соединенных Штатов Америки, выступая против них во время Гражданской войны 1861-1865 годов. Конфедерация получила поражение в войне, составляющие ее штаты были захвачены военными США, после чего реинтегрированы в их состав.

В десятках городов США проходят массовые протесты, сопровождающиеся беспорядками и столкновениями с полицией из-за смерти Флойда. В некоторых штатах они переросли в бунты с погромами, грабежами, стрельбой и поджогами. Протестующие обвиняют в произошедшем полицейских и расистские предубеждения в обществе.

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