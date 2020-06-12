В США вспомнили о еще одном погибшем после ареста чернокожем

В американском штате Оклахома в 2019 году чернокожий американец умер после ареста, при этом он, как и скончавшийся в этом году Джордж Флойд, говорил полицейским фразу «Я не могу дышать». Это следует из видео с нагрудных камер стражей порядка, которые выложила в сеть полиция города Оклахома-Сити.

Как сообщает NBC News, инцидент произошел в мае 2019 года. Полиция прибыла на место после сообщения о мужчине с пистолетом. Подозреваемый — им оказался 42-летний чернокожий Деррик Скотт (Derrick Scott) — попытался убежать, но его повалили на землю и скрутили. В кармане у него действительно оказался пистолет.

Скотт несколько раз во время ареста просил лекарство и говорил, что не может дышать, а в ответ слышал «Мне все равно» или «Ты можешь дышать нормально». Через некоторое время он потерял сознание. Затем его доставили в больницу, где он в итоге скончался.

В заключении судмедэксперта причиной смерти значится коллапс легкого. При этом вскрытие показало, что действия полиции не привели к «смертельной травме», но точная причина произошедшего осталась неустановленной. В то же время в документе перечисляется ряд факторов, которые способствовали его смерти. Среди них — удерживание его физической силой, недавнее употребление метамфетамина, астма, эмфизема и болезнь сердца.

После внутреннего расследования полицейские, участвовавшие в аресте Скотта, были оправданы.

Ранее СМИ обратили внимание на другой инцидент 2019 года. Тогда в американском штате Техас чернокожий мужчина скончался в результате жесткого задержания полицией, при этом произошедшее попало на видео в рамках съемок ТВ-шоу о жизни и работе правоохранителей.

В десятках городов США проходят массовые протесты, сопровождающиеся беспорядками и столкновениями с полицией из-за смерти чернокожего охранника Джорджа Флойда. В некоторых штатах они переросли в бунты с погромами, грабежами, стрельбой и поджогами. Протестующие обвиняют в произошедшем полицейских и расистские предубеждения в обществе.

После произошедшего несколько штатов решили запретить полицейским применять удушающие приемы. Сообщается также, что президент США Дональд Трамп начал готовить реформу полиции.

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