Президент США Дональд Трамп начал готовить реформу полиции после массовых протестов из-за гибели афроамериканца Джорджа Флойда. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на источники в администрации.

Среди предложений, обсуждаемых властями страны, — база данных, отслеживающая сотрудников полиции, за которыми было замечено неправомерное поведение, и изменение тактики работы полиции. Ожидается, что нововведения представят в четверг, 11 июня.

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9 июня департамент полиции Вашингтона заявил о проведении ряда реформ, согласно которым полицейским запрещено применять удушающие захваты.

7 июня мэр Нью-Йорка Билл де Блазио пообещал, что американская полиция будет реформирована.

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