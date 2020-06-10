Бывший капитан сборной Казахстана по хоккею стал мэром города в США

Бывший капитан сборной Казахстана по хоккею Брендон Боченски был избран мэром города Гранд-Форкс (штат Северная Дакота, США). Об этом сообщает Grand Forks Herald.

За спортсмена на выборах проголосовали 49,62 процента жителей. Действующий мэр 60-тысячного города Майк Браун, занимавший этот пост на протяжении 20 лет, набрал 31,81 процента голосов. Боченски заявил, что после вступления в должность первым делом займется борьбой с коронавирусом и его экономическими последствиями.

Боченски родился в США, выступал в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) за несколько клубов, среди которых «Чикаго Блэкхокс», Бостон Брюинс и «Тампа-Бэй Лайтнинг». С 2010 года форвард выступал в Континентальной хоккейной лиге (НХЛ) за казахстанский «Барыс». Карьеру спортсмен завершил в 2017-м.

В 2014 году Боченски получил гражданство Казахстана, а через год начал выступления за сборную страны. В 2016-м нападающий выступил на чемпионате мира в Москве.

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