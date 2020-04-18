Игрок клуба КХЛ поднял 70-килограммовую штангу одной рукой

Финский нападающий клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Салават Юлаев» Теэму Хартикайнен провел нестандартную силовую тренировку. Фрагмент занятия игрок выложил в своем аккаунте в Instagram.
Спортсмен правой рукой поднял штангу, написав, что ее вес составляет «всего» 70 килограммов.
КХЛ 25 марта досрочно завершила розыгрыш плей-офф после первого раунда из-за распространения коронавируса, «Салават Юлаев» в 1/4 финала Восточной конференции победил омский «Авангард», выиграв серию с общим счетом 4:2.
Хартикайнен провел в регулярном чемпионате 57 матчей, в которых забросил 21 шайбу и сделал 15 голевых передач. В шести встречах плей-офф финн записал на свой счет 5 голов и один результативный пас.
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