Клуб КХЛ отреагировал на информацию о ликвидации из-за коронавируса

В клубе Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Адмирал» отреагировали на информацию о прекращении выступлений со следующего сезона. Слова представителей команды приводит ТАСС.

В «Адмирале» рассказали, что сообщение стало для них сюрпризом. В клубе добавили, что официальное заявление по этому поводу может быть сделано позднее.

Ранее 1 апреля правительство Приморского края сообщило, что «Адмирал» и клуб Футбольной национальной лиги (ФНЛ) «Луч» будут лишены финансирования. Отмечалось, что средства, предусмотренные на эти клубы в начале года, будут переправлены в резервный фонд Приморья на мероприятия по борьбе с распространением коронавируса.

25 марта руководство КХЛ приняло решение завершить нынешний сезон из-за пандемии коронавируса. Таким образом, в сезоне-2019/2020 не будет выявлен обладатель Кубка Гагарина. «Адмирал» завершил выступление в регулярном чемпионате КХЛ и не попал в плей-офф турнира, заняв последнее место в Восточной конференции.

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