КХЛ досрочно завершила сезон из-за коронавируса

Руководство Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) приняло решение завершить нынешний сезон из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте турнира.

Таким образом, в сезоне-2019/2020 не будет выявлен обладатель Кубка Гагарина. В КХЛ отметили, что приоритетом в сложившейся ситуации является здоровье спортсменов.

Некоторые клубы КХЛ досрочно объявили о прекращении выступлений на фоне ситуации с коронавирусом. В частности, с розыгрыша Кубка Гагарина снялся финский «Йокерит». Казанский «Ак Барс» поставил ультиматум лиге, призвав досрочно завершить сезон.

Спортивные организации по всему миру приостановили или досрочно завершили сезон. 12 марта пауза наступила в Национальной хоккейной лиге.

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