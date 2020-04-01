Хоккейный и футбольный клубы России лишились финансирования в один день

Клуб Континетальной хоккейной лиги (КХЛ) «Адмирал» и клуб Футбольной национальной лиги (ФНЛ) «Луч» из Приморья лишились финансирования в один день. Об этом сообщается на сайте краевого правительства.

Местный оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса и министерство спорта региона приняли решение приостановить заключение контрактов с игроками в профессиональных спортивных клубах Приморья в сезоне 2020-2021. По словам министра физической культуры и спорта края Жана Кузнецова, это решение продиктовано новыми реалиями.

«Неизвестно, как будет дальше развиваться ситуация, поэтому те средства, которые предусмотрены на финансирование этих клубов в начале года, будут переправлены в резервный фонд Приморья на мероприятия по борьбе с распространением коронавируса», — говорится в сообщении правительства.

Таким образом, «Адмирал» в новом сезоне КХЛ играть не будет, а «Луч» перейдет в третий дивизион. Решение не затронет детские и юношеские команды. Уточняется, что молодежная баскетбольная команда «Спартак-Приморье» будет выступать в чемпионате России до 21 года Лиги ВТБ, а волейбольная «Приморочка-2» представит регион в Первой лиге.

25 марта руководство КХЛ приняло решение завершить нынешний сезон из-за пандемии коронавируса. Таким образом, в сезоне-2019/2020 не будет выявлен обладатель Кубка Гагарина. В КХЛ отметили, что приоритетом в сложившейся ситуации является здоровье спортсменов.

Футбольные турниры, проводящиеся под эгидой Российского футбольного союза (РФС), были приостановлены 17 марта. Пауза наступила в Российской премьер-лиге, Футбольной национальной лиге и Профессиональной футбольной лиге. Решение было принято в ходе заседания Бюро исполкома РФС.

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