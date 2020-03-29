У главного тренера клуба КХЛ нашли коронавирус

У главного тренера клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Локомотив» Майкла Пелино и его жены нашли коронавирус. Об этом сообщается в Twitter омского «Авангарда».

Пелино сдали положительный тест на COVID-19. В данный момент 60-летний специалист находится дома. Представители омской команды, в которой Пелино работал с 2018-го по 2019-й, пожелали тренеру здоровья. Они призвали хоккейных болельщиков быть внимательнее и оставаться в самоизоляции.

Пелино возглавил «Локомотив» в 2019 году. До этого он работал ассистентом главного тренера в «Авангарде» и магнитогорском «Металлурге». Вместе с магнитогорским клубом канадец дважды выиграл Кубок Гагарина, вместе с омичами дошел до финала турнира.

25 марта руководство КХЛ приняло решение завершить нынешний сезон из-за пандемии коронавируса. Таким образом, в сезоне-2019/2020 не будет выявлен обладатель Кубка Гагарина.

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