Президент России Владимир Путин прокомментировал события в США, где сейчас в десятках городов проходят протесты из-за смерти чернокожего после грубого ареста. Отрывок его интервью телеканалу «Россия 1» опубликован в Telegram-канале журналиста кремлевского пула Дмитрия Смирнова.

«Президент говорит, что надо сделать так-то и так-то», а на местах губернаторы отвечают: "Да пошел ты подальше"», — сказал Путин.

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Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отмечал, что в Кремле внимательно наблюдают за беспорядками в США, однако ошибочно заявлять о причастности к ним российской стороны. «Мы никогда не вмешивались в американские дела и не собираемся вмешиваться сейчас», — подчеркнул Песков.

Массовые беспорядки начались в десятках городов США после смерти в Миннеаполисе (штат Миннесота) чернокожего охранника Джорджа Флойда, который скончался после грубого ареста. Выступления против полицейского произвола, в частности, проходят в Лос-Анджелесе, Сан-Франциско, Денвере, Нью-Йорке, Индианаполисе, Бостоне, Детройте.

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