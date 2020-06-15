Убийство напавшего на полицейских чернокожего попало на видео

Полиция американского города Атланта опубликовала видео конфликта между белыми офицерами полиции и афроамериканцем Рэйшардом Бруксом, в ходе которого последний был застрелен. Ролик появился на YouTube-канале 11Alive.

Инцидент, запечатленный на видео, произошел 12 июня. Полицейские приехали на вызов по поводу машины, заблокировавшей проезд возле ресторана Wendy's. В ней они обнаружили спящего Брукса. Сначала тот долго не просыпался, а когда им удалось его разбудить, оказался сильно нетрезв и не понимал, где находится. По его словам, он навещал могилу своей матери.

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Когда полицейские попытались арестовать афроамериканца, он начал вырываться и ввязался в драку, ударив офицера Гаррета Ролфа по лицу. Ему удалось отнять у Броснана тазер, после чего он пустился бежать. На бегу он направил тазер на преследующего его Ролфа, выстрелил, но не попал. Полицейский выхватил пистолет и трижды выстрелил в подозреваемого. Брукс был госпитализирован и скончался в больнице.

Адвокат семьи Брукс утверждает, что полицейский не должен был открывать огонь, так как тазер не является летальным оружием. Мэр Атланты, чернокожая Кейша Лэнс Боттомс, выразила соболезнования близким погибшего и также заявила, что использование огнестрельного оружия в этой ситуации не было оправдано.

Как сообщает CNN, Ролф, застреливший Брукса, уже уволен, а его напарник Девин Броснан получил административное взыскание. В городе произошла новая вспышка протестов, на фоне которой глава местной полиции Эрика Шилдс подала в отставку.

В десятках городов США проходят массовые протесты, сопровождающиеся беспорядками и столкновениями с полицией из-за смерти Флойда. В некоторых штатах они переросли в бунты с погромами, грабежами, стрельбой и поджогами. Протестующие обвиняют в произошедшем полицейских и расистские предубеждения в обществе.

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