Американским полицейским предрекли массовый уход

Майор полиции Трэвис Йейтс (Travis Yates) из города Талса (штат Оклахома) в эфире передачи «Tucker Carlson Tonight» в пятницу, 12 июня, заявил, что он чрезвычайно обеспокоен будущим правоохранительных органов на фоне протестов из-за смерти Джорджа Флойда, погибшего после жестокого ареста, а также роста движения, поддерживающего прекращение финансирования полиции. Его слова приводит Fox News.

Ранее Йейтс опубликовал колонку под названием «Америка, мы уходим». В ней майор полиции написал, что не пожелал бы работу полицейского даже самому заклятому врагу, отметив, что его профессия превратилась в сущий ад. «Все кончено, Америка. Ты, наконец, сделала это. Тебе не придется упразднять полицию, нас уже не будет», — написал он.

«Офицеры боятся высказываться, они боятся говорить», — сказал Йейтс ведущему Такеру Карлсону. Он также вспомнил, что в 2014 году моральный дух у сотрудников правоохранительных органов был очень низким после того, как бывший сотрудник полиции Даррен Уилсон из Фергусона (штат Миссури) застрелил чернокожего подростка Майкла Брауна. «В последние годы мы возрождались, и это [смерть Джорджа Флойда и ее последствия] привело к катастрофическим последствиям. Каждый департамент, каждый сотрудник, с которым вы разговариваете, надеется уйти», — добавил он.

Йейтс отметил, что некоторые офицеры, которые хотят уйти из профессии, застряли, потому что не проработали достаточно лет, чтобы заработать пенсию. «Я слышал от сотен людей, что они раздосадованы. Они любят работу, они любят общество, они любят людей, но весь этот хаос изматывает их каждый день», — сказал он.

В десятках городов США проходят массовые протесты, сопровождающиеся беспорядками и столкновениями с полицией из-за смерти Флойда. В некоторых штатах они переросли в бунты с погромами, грабежами, стрельбой и поджогами. Протестующие обвиняют в произошедшем полицейских и расистские предубеждения в обществе.

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